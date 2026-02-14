San Valentino le dediche dei Vip marchigiani | da Gianmarco Tamberi a Valentino Rossi

Gianmarco Tamberi e Valentino Rossi hanno condiviso sui social le loro dediche di San Valentino, portando in primo piano mazzi di fiori enormi e cioccolatini a forma di cuore. Questa giornata ha visto molti personaggi marchigiani esprimere affetto attraverso immagini e parole sui loro profili, coinvolgendo migliaia di follower. In particolare, Tamberi ha postato una foto con una rosa rossa gigante, mentre Rossi ha scritto una dedica speciale accanto a una scatola di cioccolatini decorati.

Mazzi di fiori giganti, rose rosse e cioccolatini a forma di cuore. I social network sono stati inondati di foto di baci e dediche romantiche in occasione di San Valentino. Dei momenti ricchi d'amore che sono stati condivisi anche da diverse celebrità, che non hanno mancato di scrivere frasi per le loro dolci metà. Ne sono un esempio il super campione di moto Valentino Rossi da Tavullia, il campione olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi che vive ad Ancona ma non solo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, gli innamorati scrivono dediche che esprimono i loro sentimenti più profondi.

Grazia e Mattia hanno trascorso il San Valentino insieme, mentre i Zengavó hanno condiviso una foto di una cena a lume di candela.

