Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato a un evento a Milano, dove ha affermato che chiedere integrazione non equivale a razzismo, sottolineando l’importanza di valori come patria, civiltà e regole. Durante il suo intervento, ha anche criticato l’uso di linguaggi neutri, come schwa e asterischi, definendoli un’offesa alla dignità delle persone. La discussione si è concentrata su temi di identità e linguaggio nel contesto sociale e culturale.

«Oggi è il giorno dell’orgoglio di una patria, la nostra patria», ha esordito il ministro, richiamando il valore della patria come «sacro dovere» da difendere, in linea con i principi della Costituzione italiana. Il ministro ha poi respinto ogni accusa di discriminazione: «La discriminazione e l’odio non ci appartengono». E ha aggiunto un passaggio polemico: «Non ci sono solo i fascisti, ci sono certamente anche i comunisti, i loro epigoni e i loro discendenti». L’intervento ha ribadito una linea centrata su difesa della patria, radici culturali, integrazione fondata su regole e rifiuto di quelle che il ministro definisce derive ideologiche....🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Valditara: «Patria, civiltà e regole: non è razzismo chiedere integrazione»

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