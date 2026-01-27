In ristoranti bar pizzerie e locali non si potranno chiedere e servire | nuove regole Ue quando scattano

Dal mese di agosto 2026, le nuove normative dell’Unione Europea apporteranno modifiche alle pratiche di servizio in ristoranti, bar e pizzerie. Queste regole interesseranno la richiesta e la somministrazione di alimenti e bevande, con l’obiettivo di garantire standard più uniformi e trasparenti. La normativa si applica a tutto il settore della ristorazione, portando cambiamenti concreti nelle abitudini di clienti e operatori.

Dal mese di agosto 2026 nei ristoranti europei cambierà qualcosa di molto concreto sulle tavole dei clienti. Ci sono delle cose che non potranno più essere servite nelle classiche bustine monouso, una pratica ormai diffusissima soprattutto nella ristorazione veloce. A stabilirlo è il nuovo regolamento europeo Ppwr, Packaging and packaging waste regulation, entrato ufficialmente in vigore nel gennaio 2025 e destinato a incidere in modo profondo sulle abitudini di consumo e sull’organizzazione di bar, ristoranti e hotel. Il divieto non riguarda soltanto le salse, ma si estende anche a prodotti come zucchero, marmellate e burro, fino ad arrivare agli articoli per l’igiene personale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

