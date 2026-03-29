Valditara a Bergamo | divieto social sotto i 15 anni e nuove regole

Il ministro dell’Istruzione ha visitato un istituto scolastico a Bergamo, incontrando una docente rimasta coinvolta in un episodio violento. Durante la visita, ha annunciato che sarà introdotto un divieto per l’uso dei social network sotto i 15 anni e ha illustrato nuove regole per la scuola. La visita è durata circa un’ora e si è svolta presso il liceo Papa Giovanni.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha trascorso quasi un’ora al Papa Giovanni di Bergamo per incontrare la docente Chiara Mocchi, rimasta ferita da un atto violento. La professoressa, attualmente fuori pericolo, esprime il desiderio di rivedere i suoi studenti. Parallelamente, l’esecutivo annuncia nuove normative restrittive sui social network e sulla sicurezza nelle scuole. L’evento si colloca nel contesto della tragedia verificatasi mercoledì a Trescore, dove un alunno tredicenne ha accoltellato l’insegnante durante le lezioni. La visita del titolare del Ministero rappresenta non solo un gesto umano ma anche un segnale forte verso la comunità scolastica bergamasca e lombarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valditara a Bergamo: divieto social sotto i 15 anni e nuove regole Articoli correlati Valditara su aggressioni e coltelli a scuola: “Pene, ma anche educazione. No alla dittatura dell’algoritmo, sì a divieto social sotto i 15 anni”“ Sanzioni e responsabilizzazione dei genitori possono limitare la diffusione dei coltelli tra gli adolescenti, ma servono anche regole contro la... Proposta lega: divieto di accesso a social network per utenti sotto i 15 anniLa Lega ha presentato una proposta di legge che prevede il divieto di accesso ai principali social network per tutti gli utenti al di sotto dei 15... Tutti gli aggiornamenti su Valditara a Bergamo divieto social... Temi più discussi: Prof accoltellata in una scuola della Bergamasca, Valditara: Impatto negativo dei social; Prof accoltellata a Trescore, Valditara: prossimo passo vietare i social agli under 15; Prof accoltellata, l’allarme di Valditara: Fatto grave, ora norme contro criminalità giovanile; Docente accoltellata a Bergamo, Valditara da Parigi: Caso drammatico, lo porterò all'attenzione dell'UNESCO. Valditara rilancia il divieto dei social ai minori mentre la Lega presenta una nuova proposta di leggeSocial ai minori, il governo accelera dopo l’aggressione di Trescore L’Italia discute di un divieto di accesso ai social per i minori dopo l’accoltell ... assodigitale.it Valditara su aggressioni e coltelli a scuola: Pene, ma anche educazione. No alla dittatura dell’algoritmo, sì a divieto social sotto i 15 anniSanzioni e responsabilizzazione dei genitori possono limitare la diffusione dei coltelli tra gli adolescenti, ma servono anche regole contro la dittatura dell’algoritmo dei social network. Lo afferm ... orizzontescuola.it La mattina di domenica 29 marzo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato all’ospedale di Bergamo a visitare la professoressa Chiara Mocci, accoltellata da un suo studente alcuni giorni fa. - facebook.com facebook Il ministro Valditara visita la prof accoltellata in ospedale: “Mi mancano i miei alunni” Approfondisci qui x.com