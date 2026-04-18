Valbondione alpinista di 37 anni muore travolto da una frana al lago di Coca

Stamattina a Valbondione, un alpinista di 37 anni è rimasto vittima di un incidente fatale mentre si trovava vicino al lago di Coca. Durante un'escursione, è stato colpito da una frana di sassi che si è verificata improvvisamente. L'uomo è stato travolto e non è riuscito a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare.

Valbondione (Bergamo), 18 aprile 2026 – Un alpinista di 37 anni è morto travolto da una frana di sassi, questa mattina a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'uomo si trovava con altre due persone, rimaste illese, e stava facendo un'escursione sopra il lago di Coca, quando è stato travolto dalla frana. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, anche con un elicottero, oltre al personale del Soccorso alpino. L'incidente è avvenuto in una zona impervia e difficile da raggiungere attorno alle 7, le operazioni di recupero del corpo sono terminate alle 9.30. https:www.ilgiorno.itbresciacronacadonna-morta-montagna-bivacco-festa-valcamonica-edolo-bky6k8gt La seconda tragedia in meno di un mese .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valbondione, alpinista di 37 anni muore travolto da una frana al lago di Coca Notizie correlate Svizzera, l’altoatesino Alexander Thöni muore travolto da un masso mentre lavora in un seminterrato: aveva 37 anniAlexander Thöni, operaio altoatesino di 37 anni, è morto in Svizzera travolto da un masso. Castrovillari, anziano muore travolto da una franaTragedia nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Valbondione, alpinista di 37 anni muore travolto da una frana al lago di CocaL’escursionista si trovava assieme a due amici rimasti illesi. L’incidente si è verificato poco dopo le 7 sulle Alpi Orobiche a un’altitudine di 2mila metri ... ilgiorno.it Bergamo, alpinista muore travolto da una frana di sassi. Illesi due compagniL'uomo stava facendo un'escursione sopra il lago di Coca, quando è stato travolto dalla frana. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, anche con un elicottero, oltre al personale del Soccorso ... tg24.sky.it