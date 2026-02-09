Castrovillari anziano muore travolto da una frana

Questa mattina a Castrovillari, un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana in campagna. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando la terra si è staccata improvvisamente da una collina e ha sepolto l’anziano. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita poco dopo, ma non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. La zona resta isolata mentre si cerca di capire cosa abbia provocato il crollo.

Tragedia nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto da una frana in una zona di campagna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si era recato in un'area rurale che conosceva bene e frequentava abitualmente. Improvvisamente, però, si sarebbe verificato uno smottamento del terreno, probabilmente favorito dalle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi. Una caduta di massi e detriti lo ha colpito in pieno, senza lasciargli scampo. I soccorsi e le operazioni di recupero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, e i vigili del fuoco del distaccamento locale, impegnati nel recupero della salma.

