Valanga a Valbondione avrebbe travolto alcuni scialpinisti | soccorsi in azione

Una valanga si è staccata nella mattinata di sabato 18 aprile a Valbondione, in una zona tra il pizzo Redorta e il pizzo Coca. Secondo le prime informazioni, alcuni scialpinisti sarebbero stati travolti dall'evento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno operando nella zona per verificare la situazione e prestare assistenza. La valanga ha interessato un'area inaccessibile e impervia.

Una valanga si è staccata nella mattinata di sabato 18 aprile a Valbondione, in una zona impervia tra il pizzo Redorta e il pizzo Coca. Secondo le prime informazioni il distacco avrebbe travolto almeno tre scialpinisti. L’allarme è scattato poco dopo le 7.30: allertati il Soccorso Alpino locale, i carabinieri della compagnia di Clusone e due elicotteri, alzatisi in volo da Bergamo e da Sondrio per prendere in carico eventuali feriti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Valbondione, valanga su due sciatori durante un fuoripista: soccorsi in azione Alto Adige, valanga a Solda travolge tre scialpinisti: due le vittime recuperate, soccorsi ancora in azioneUna valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, intorno alle 13:30, sopra Solda, all'altezza di cima Beltovo.