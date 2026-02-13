Un uomo di cinquant'anni è stato travolto da una valanga a Valbondione, in provincia di Bergamo, a causa di una massa di neve che si è staccata mentre due sciatori erano in fuoripista. La slavina si è verificata poco prima delle 12 nella zona del Pizzo Tre Confini, sorprendendo gli escursionisti e causando il loro immediato intervento di soccorso.

Bergamo, 13 febbraio 2026 – Tragedia sfiorata sulle montagne bergamasche. Un cinquantenne è stato investito da una valanga che si è staccata a Valbondione, nella zona del pizzo Tre Confini poco prima delle 12.30. Dalle prime informazioni, si tratta di uno sciatore impegnato in un fuoripista insieme a un altro compagno di escursione. Quest'ultimo ha schivato la valanga e ha subito chiamato i soccorsi. Alfonso, salvato dalla valanga grazie a una bolla d’aria: aveva una temperatura corporea di 27 gradi. “Era orribile, piangevo, ma non potevo fare nulla” Il cinquantenne è riuscito a liberarsi autonomamente, ma è stato comunque portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valbondione, valanga su due sciatori durante un fuoripista: soccorsi in azione

Questa mattina in Valtellina due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga.

