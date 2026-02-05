Alto Adige valanga a Solda travolge tre scialpinisti | due le vittime recuperate soccorsi ancora in azione

Una valanga ha travolto tre scialpinisti a Solda, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 vicino al rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci. Due delle persone coinvolte sono state già recuperate dai soccorritori, mentre gli interventi sono ancora in corso per trovare eventuali altri dispersi. La zona è stata subito isolata e i soccorsi si stanno muovendo con urgenza.

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, intorno alle 13:30, sopra Solda, all'altezza di cima Beltovo. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci. Un primissimo bilancio confermato dai soccorritori è di tre persone coinvolte, di cui due recuperate già morte. La terza invece sarebbe stata estratta ancora in vita. Come riporta il soccorso alpino, è possibile che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga, ma al momento non si hanno conferme ufficiali.

