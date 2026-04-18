Nel trailer di “As Deep as the Grave” compare nuovamente Val Kilmer, che sembra rivivere grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La produzione ha ottenuto l’autorizzazione dagli eredi dell’attore e ha riconosciuto loro un compenso. Questa tecnologia permette di mostrare Kilmer in una scena in cui non era più vivo, segnando una novità nel mondo del cinema e delle riproduzioni digitali.

Miracoli della tecnologia. Val Kilmer riappare sul grande schermo per la prima volta dopo la sua morte. L’attore, scomparso nel 2025 a 65 anni, è tra i protagonisti nel primo trailer del film “As Deep as the Grave”, realizzato con l’Intelligenza Artificiale. Kilmer era stato scelto per il ruolo anni prima della sua scomparsa, ma non è stato in grado di recitare a causa dei problemi di salute che hanno poi portato alla sua morte. I registi hanno presentato la pellicola al CinemaCon di Las Vegas. “Non temete i morti e non temete me”, dice alla fine del trailer Val Kilmer nei panni di Padre Fintan, un prete cattolico nativo americano. Nel film, Kilmer appare sullo schermo per un’ora e 17 minuti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Val Kilmer rivive con l’Intelligenza artificiale nel trailer di “As Deep as the Grave”: “Gli eredi hanno autorizzato la riproduzione e sono stati ricompensati”

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