Val Kilmer riappare in video | nel trailer di As Deep as the Grave con l’IA

Nel trailer del film ‘As Deep as the Grave’ viene mostrato un video in cui compare Val Kilmer, morto nel 2025 all'età di 65 anni. Questa è la prima volta che l’attore appare sullo schermo dopo la sua scomparsa. L’immagine di Kilmer è stata creata grazie a tecniche di Intelligenza Artificiale, che hanno consentito di ricostruire la sua presenza nel film.

Val Kilmer riappare sul grande schermo per la prima volta dopo la sua morte. L’attore, scomparso nel 2025 a 65 anni, è apparso nel primo trailer del film ‘As Deep as the Grave’ realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Kilmer era stato scelto per il ruolo anni prima della sua scomparsa, ma non è stato in grado di recitare a causa dei problemi di salute che hanno poi portato alla sua morte. I registi del film indipendente hanno presentato la pellicola al CinemaCon di Las Vegas. “Non temete i morti e non temete me”, dice alla fine del trailer Val Kilmer nei panni di Padre Fintan, un prete cattolico nativo americano. L’utilizzo...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Val Kilmer riappare in video: nel trailer di “As Deep as the Grave” con l’IA Notizie correlate Val Kilmer 'torna in vita' grazie all'IA nel trailer di As Deep as the GraveAl CinemaCon sono state svelate le prime scene del controverso progetto in cui l'attore è presente grazie all'uso delle nuove tecnologie. Val Kilmer riportato in vita dall’Ia per il film ‘As Deep as the Grave’(Adnkronos) – Val Kilmer è stato riportato in vita dell'intelligenza artificiale per il film 'As Deep as the Grave'. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Val Kilmer 'torna in vita' grazie all'IA nel trailer di As Deep as the Grave; Val Kilmer torna a recitare nel trailer di As Deep As The Grave; Val Kilmer ' torna in vita' grazie all' IA nel trailer di As Deep as the Grave; Val Kilmer nel trailer postumo grazie all’AI: la frase inquietante Non temere i morti e non temere me. Val Kilmer torna in vita ricreato con AI: il trailer di As deep as the grave sconvolgeGuardate il primo trailer ufficiale del nuovo film As deep as the grave, che include 'il ritorno' di Val Kilmer. cinema.everyeye.it Val Kilmer resuscitato al cinema: l'intelligenza artificiale lo riporta in vita in un trailer sconvolgenteVal Kilmer ritorna dall'aldilà: l'intelligenza artificiale lo riporta al cinema nel film As Deep as the Grave e il trailer lascia tutti senza parole ... libero.it L’intelligenza artificiale torna al centro del dibattito a Hollywood con un caso destinato a far discutere: nel trailer del film indipendente As Deep as the Grave compare un’immagine digitale di Val Kilmer, ricreata dopo la sua scomparsa. Il progetto solleva interro facebook Vi avevamo già parlato e mostrato un'immagine del western As Deep as the Grave, con #ValKilmer che avrebbe dovuto interpretarlo e che è stato sostituito da una sua versione creata con l'intelligenza artificiale. Ecco il trailer. x.com