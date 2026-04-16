Durante la recente manifestazione al CinemaCon sono state mostrate le prime scene di un film in cui un attore appare grazie all’utilizzo di intelligenza artificiale. La produzione ha generato discussioni per il metodo adottato, che permette di riprodurre l’immagine dell’attore senza la sua partecipazione diretta. Le immagini sono state presentate pubblicamente per la prima volta, suscitando reazioni di vario genere tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Al CinemaCon sono state svelate le prime scene del controverso progetto in cui l'attore è presente grazie all'uso delle nuove tecnologie. Il trailer del film As Deep as the Grave è stato condiviso online mostrando il modo in cui l'Intelligenza Artificiale ha 'riportato in vita' Val Kilmer. L'attore è morto nel 2025 e la sua interpretazione è stata creata totalmente usando le nuove tecnologie. La presenza di Kilmer nel film As Deep as the Grave Nel lungometraggio Val Kilmer ha quindi la parte di Padre Fintan, un prete cattolico e uno spiritualista nativo americano. Gli eredi dell'attore hanno concesso alla produzione di As Deep as the Grave di usare l'IA per poter inserire l'attore nel film, usando anche foto e video .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Val Kilmer 'torna in vita' grazie all'IA nel trailer di As Deep as the Grave

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