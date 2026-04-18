Vaccino anti-meningite | ecco chi deve farlo e come procedere

Dopo i recenti focolai in Inghilterra e i primi casi segnalati in Italia, si torna a parlare di vaccino anti-meningite. Il ministero della salute ha pubblicato le nuove indicazioni per chi deve sottoporsi alla vaccinazione e le modalità di accesso alla stessa. Le autorità sanitarie hanno anche aggiornato il calendario delle somministrazioni e le categorie di persone ritenute a rischio.

Dopo i nuovi focolai in Inghilterra e i primi casi registrati in Italia, torna l'attenzione sul vaccino anti-meningite: chi deve farlo, quando e come.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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