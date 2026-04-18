Use Rosa tutto in una partita Umbertide vince e allunga la serie Domani sera a Empoli la ’bella’

Nella partita tra Umbertide e Use Rosa, la squadra di casa ha conquistato una vittoria con il punteggio di 67-51, prolungando la serie di successi. La partita si è svolta con diversi protagonisti, tra cui De Sole, che ha segnato 17 punti, e Amatori, con 12 punti. La sfida ha concluso il primo turno della serie e ora si prepara il match di ritorno, previsto domani sera a Empoli.

umbertide 67 use rosa 51 UMBERTIDE: Sorrentino 6, Tomasoni 12, Gianangeli 8, Baldi 9, Amatori 12, De Sole 17, Lopez n.e., Bartolini, Giuliobello n.e., Palolocci 3, Valeri n.e. All.: Staccini. USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 6, Ianezic 5, Antonini 2, Vente 10, Rylichova 3, Ruffini 7, Logoh n.e., Ndiaye 2, Casini 2, Manetti 14, Panchetti n.e. All.: Cioni. Arbitri: Scaramellini di Colli al Metauro e Tommasi di Veroli. Parziali: 17-12; 33-24; 53-37. UMBERTIDE – Servirà la ’bella’ per stabilire chi, tra Use Rosa Scotti e Umbertide, accederà alle semifinali play-off per la promozione in A1. Dopo il successo empolese in gara-1, infatti, le umbre hanno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Use Rosa, tutto in una partita. Umbertide vince e allunga la serie. Domani sera a Empoli la ’bella’ Notizie correlate Torna a Umbertide “La vetrina più bella“UMBERTIDE - Seconda edizione per il concorso “La vetrina più bella“, organizzato dall’associazione Vivi Umbertide - Le vie del commercio. Bonaventura sul derby: “É la partita più bella da giocare per un giocatore del Milan. Domani …”"E' una decisione arrivata in modo abbastanza naturale, perché l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Partire col piede giusto, l'obiettivo dell'Use Rosa Scotti Empoli; Use Rosa, tutto in una partita. Umbertide vince e allunga la serie. Domani sera a Empoli la ’bella’; Tutto rimandato per l'Use Rosa Scotti dopo la sconfitta a Umbertide; Use Rosa Scotti: lesione al crociato per Caterina Logoh, stagione finita. +++ SERIE A2 FEMMINILE PLAYOFF GARA 2 +++ Umbertide-Use Rosa Scotti 67-51 Domenica alle 18 al pala Sammontana gara 3 facebook