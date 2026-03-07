Bonaventura sul derby | É la partita più bella da giocare per un giocatore del Milan Domani …

Giacomo Bonaventura ha annunciato il suo addio al calcio e ha parlato del derby tra Milan e Inter in programma domani. Ha commentato che si tratta della partita più emozionante da giocare per un calciatore del Milan. Il giocatore ha condiviso le sue sensazioni in vista dell'incontro, che si svolgerà tra le due squadre rivali.

"E' una decisione arrivata in modo abbastanza naturale, perché l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima. Non ho avuto infortuni o problemi fisici, ma solo questo: non sentivo la passione che avevo prima". L'ex centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura ha commentato così il suo recente addio al calcio giocato. Nel suo intervento alla CBS Jack ha parlato anche dell'esperienza al Milan: "Al Milan è stato fantastico. Giocare a San Siro per sei anni è adrenalina, grandi emozioni. Ogni volta che scendi in campo, vorresti che la partita non finisse mai, anche se perdi, perché l’atmosfera è bellissima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

