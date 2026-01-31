Milano in piazza contro l’Ice di Trump ai Giochi invernali | La barbarie non può far rima con le Olimpiadi E a manifestare anche cittadini Usa | Una vergogna

A Milano, almeno mille persone sono scese in piazza per protestare contro la presenza degli agenti dell’Ice ai Giochi invernali di Milano-Cortina. I manifestanti gridano che la barbarie non può far rima con le Olimpiadi e chiedono rispetto per i diritti umani. Anche alcuni cittadini americani sono arrivati per denunciare la situazione, definendola una vera e propria vergogna. La piazza si è riempita di cartelli e striscioni, mentre le forze dell’ordine monitorano la protesta.

A Milano almeno mille persone sono scese in piazza per protestare contro la presenza degli agenti dell' Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina. "Oggi Milano dimostra che le barbarie del mondo non possono fare rima con le Olimpiadi" ha detto il segretario del Pd di Milano Alessandro Cappelli, tra i promotori del flash mob insieme a sindacati e ai partiti del campo progressista. "Anche un solo agente è di troppo" ha detto il consigliere regionale di Patto Civico Luca Paladini seguito dalla collega del M5S Paola Pizzighini che ha parlato di una situazione imbarazzante di un balletto tra Fontana e Piantedosi".

