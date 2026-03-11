D’Alema ha criticato le politiche di Usa e Israele, definendole un ritorno alla barbarie. Ha inoltre commentato l’intervento di Tajani, ritenendolo imbarazzante. Durante un discorso, ha sottolineato che Trump e Netanyahu sono figure che rappresentano, secondo lui, un modello negativo, senza confronti con le dittature e i regimi autoritari. La sua analisi si è concentrata su queste personalità e sulle loro azioni.

« Trump e Netanyahu rappresentano, senza nulla togliere alla gravità delle dittature e dei regimi, un fenomeno di imbarbarimento del mondo occidentale che non solo non riuscirà ad arginare il cambio di rapporti di forza, ma rischia di far perdere anche quel primato morale, quella legittimazione derivante dalla coerenza nella difesa dei diritti umani, che è stata una delle ragioni per cui l’Occidente ha potuto garantire un certo ordine al mondo». In un’intervista a la Repubblica, Massimo D’Alema, ex premier ed ex ministro degli Esteri, dice la sua sulla situazione mondiale. Una prospettiva democratica. «Davanti a questo bisognerebbe ridare forza a una prospettiva democratica dell’Occidente che oggi si vede umiliata da una destra fanatica, razzista, guerrafondaia, che rappresenta una minaccia innanzitutto per le nostre democrazie. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

D’Alema: Usa e Israele tornano alla barbarieMassimo D’Alema ha lanciato una condanna severa contro le politiche estere degli Stati Uniti e di Israele, definendole come un ritorno alla barbarie.

Iran, Tajani alla Camera: “Non mi vergogno di nulla, D’Alema mandò gli aerei a bombardare i Balcani”Scontro politico alla Camera durante le comunicazioni del governo sulla crisi con l’Iran.

Aggiornamenti e notizie su D'Alema Usa e Israele ci riportano alla...

Temi più discussi: D’Alema: Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzante; Camp Derby, Sigonella e le altre basi Usa in Italia: dove sono e chi decide quando usarle?; Massimo D'Alema: Trump e Netanyahu barbari, Tajani imbarazzante; Occhetto fa 90: Trump e Netanyahu criminali.

D’Alema: Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzanteL’ex premier: L’Occidente ha perso il primato morale l’Ue abbia la schiena dritta. La posizione italiana è furbesca ... repubblica.it

Massimo D'Alema: Trump e Netanyahu barbari, Tajani imbarazzanteL'ex premier afferma che contro il totalitarismo razzista e suprematista che si è instaurato in Israele e negli Usa, contro ... huffingtonpost.it

D’Alema: “Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzante” - la Repubblica x.com

1999 D’Alema dà le basi agli Usa per bombardare Belgrado 2006 Prodi proroga la missione in Afghanistan con gli Usa 2019 Endorsement di Trump per “Giuseppi” Conte. In quei casi a sinistra tutti zitti. - facebook.com facebook