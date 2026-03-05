I repubblicani del Senato hanno votato contro una proposta di legge che mirava a fermare l’azione militare degli Stati Uniti contro l’Iran. La maggioranza repubblicana ha espresso il proprio dissenso, opponendosi alla misura che avrebbe limitato le possibilità di intervento militare. La votazione si è conclusa con un risultato negativo per la proposta, che non è stata approvata dal Senato.

I repubblicani del Senato hanno bocciato la proposta di legge volta a fermare l’azione militare degli USA contro l’Iran, nonostante alcuni di loro abbiano espresso preoccupazione per la mancanza di una chiara strategia di uscita dalla regione. La mozione per revocare la risoluzione della Commissione per gli affari esteri del Senato è stata respinta con 47 voti favorevoli e 53 contrari. Un recente sondaggio ReutersIpsos ha rilevato che solo il 27% degli intervistati approvava gli attacchi contro l’Iran, mentre il 43% li disapprovava. Nel frattempo, prosegue la guerra in Iran. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, in un colloquio a... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - I repubblicani del Senato votano contro proposta di legge volta a fermare l’azione militare degli USA contro l’Iran

Trump valuta un’azione militare contro l’Iran?Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato l’Iran di conseguenze “molto traumatiche” se non avesse accettato un accordo sul...

Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia: cosa prevedeIn Senato è approdata una proposta di legge bipartisan che mira a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti perché...

Aggiornamenti e notizie su I repubblicani del Senato votano contro....

Temi più discussi: Trump vince al Senato: via libera all'azione in Iran; Cresce la fronda anti-guerra, il Senato vota sullo stop a Trump; Le primarie del Sud aprono la stagione delle midterm Usa; Cominciano in Texas le primarie in vista delle elezioni di metà mandato.

Senato Usa boccia la misura che avrebbe ridotto i poteri di Trump nella guerra contro l’IranLa proposta sostenuta dai democratici per fermare la guerra contro l’Iran, una risoluzione che avrebbe ridotto i poteri di Donald Trump, è stata respinta dal Senato degli Stati Uniti. notizie.it

Cresce la fronda anti-guerra, il Senato vota sullo stop a TrumpFino a martedì, i democratici al Senato avevano puntato le loro speranze di ribaltare il controllo del Senato su Carolina del Nord, Maine, Ohio e Alaska. Ora c'è anche un seggio del Texas che manca ai ... ansa.it

#Iran Il Senato USA ha bocciato la risoluzione dei Dem che mirava a limitare i poteri militari di Trump nella guerra contro Teheran (53 contro, 47 a favore). Il risultato (ugualmente atteso alla Camera) offre al presidente quasi carta bianca per proseguire nelle - facebook.com facebook

Il Senato è convocato giovedì 5 marzo alle 10 per discutere il ddl #PraiaaMare e per #SindacatoIspettivo, #QuestionTime e Comunicazioni del Governo in esito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo senato.it/lavori/assembl… Sintesi seduta mercoledì 4 sena x.com