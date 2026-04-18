Nel pomeriggio, un allarme ha portato all’atterraggio di un aereo diretto a New York presso l’aeroporto di Pittsburgh. Le autorità hanno deciso di far scendere i passeggeri e di bloccare il volo, a seguito di una minaccia non specificata. La sicurezza è stata rafforzata nell’area, mentre le indagini sono in corso. Nessuna informazione ufficiale sui dettagli della minaccia o sulle eventuali responsabilità.

Allarme nel pomeriggio americano su un aereo diretto a New York. Il velivolo è stato fatto atterrare all’aeroporto di Pittsburgh. Lo afferma il direttore dell’Fbi Kash Patel con un post sui social media. “L’Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una minaccia segnalata a bordo di un volo diretto a New York. L’aereo è stato deviato ed è atterrato all’aeroporto di Pittsburgh. Tutti i passeggeri e l’equipaggio hanno evacuato il velivolo in sicurezza”, si legge nel post su X. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Trump, il nuovo ‘eresiarca’. Non gli bastano le religioni esistenti: il divino è lui Kiev, un uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fbi: minaccia su aereo diretto a New York, fatto atterrare a Pittsburgh

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