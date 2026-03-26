Secondo un analista militare, l’Iran e lo Stretto di Hormuz sono al centro di tensioni crescenti, con diverse incognite ancora aperte. La Casa Bianca starebbe valutando l’ipotesi di un intervento di forze di terra statunitensi nella regione, come possibile soluzione nel caso in cui le trattative diplomatiche non portassero a risultati positivi. La questione rimane sotto osservazione in un quadro di elevata complessità geopolitica.

Roma, 26 marzo 2026 – Boots on the ground: è questa l’ipotesi al vaglio della Casa Bianca per riaprire lo stretto di Hormuz, nel caso in cui la diplomazia dovesse fallire. Duemila paracadutisti e qualche migliaio di marines per prendersi l’isola di Kharg o magari quella di Qeshm al fine, come spiega Gastone Breccia, professore e storico militare dell’Università di Pavia, per trattare la riapertura dello Stretto. Anche se le incognite sono molte. Professor Breccia, gli Usa stanno preparando un’operazione via terra? “L’unica operazione che potrebbe avere un senso è quella limitata a una piccola isola: con duemila paracadutisti e una forza di sbarco dei marines non sono pensabili altre opzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Iran e lo Stretto di Hormuz, l’analista militare: “Molte incognite. Ma l’opzione di terra Usa è concreta”

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