Nella mattinata di oggi, diversi missili sono stati lanciati contro obiettivi non specificati in Iran. L’attacco, che si è verificato pochi mesi dopo un precedente raid di giugno, coinvolge vari droni e missili, senza che siano stati ancora chiariti i danni o le responsabilità. La situazione rimane incerta e non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o sulle aree colpite.

Roma, 28 febbraio 2026 – Era nell’aria da giorni con finalità e obiettivi diversi dal raid di giugno che nei piani degli Stati Uniti è stato solo un primo passo di un piano più ampio per spezzare l’Iran a meno di una svolta dei recenti incontri negoziali. Che non c’è stata e infatti la tempesta di fuoco ha preso il via in tandem con Israele. Nell’attacco dell’anno scorso i target erano soprattutto quelli dei siti nucleari, ma stavolta davanti alle bocche da fuoco americane e israeliane c’è molto altro. Secondo fonti israeliane, la "fase iniziale" dell'attacco congiunto dovrebbe durare almeno quattro giorni nella sua fase più intensiva. Ma ciò dipende anche dalla capacità di reazione dei Pasdaran iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attacco all’Iran: molti missili, molte incognite

Attacco Usa-Israele in Iran, esplosioni in molte città. Trump: “Operazione contro il regime”In un’operazione militare congiunta denominata “Ruggito del Leone”, Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro...

Portaerei, caccia e missili: il dispositivo Usa intorno all’Iran è pronto per l'attaccoGli Stati Uniti hanno sostanzialmente completato il loro schieramento di forze in Medio Oriente, lasciando supporre, insieme ad altri indicatori, che...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Tutti gli aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala; Trump prende dieci giorni per decidere sull'attacco all'Iran; IRAN: GLI USA ATTACCHINO ORA; Iran-Usa, Trump si sta spazientendo: scenario di guerra entro pochi giorni?.

Attacco all'Iran. Meloni convoca i vicepremier e Crosetto. Tajani: Situazione molto preoccupanteIl ministro degli Esteri: Per il momento non ci sono problemi con i nostri connazionali, durante gli attacchi non c'è stato nessun ... huffingtonpost.it

Israele attacca, l'Iran risponde. L'analisi di Tricarico: Una guerra non inizia cosìUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un duro attacco all'Iran, un messaggio forte e chiaro alla popolazione: ribellatevi al ... iltempo.it

"Poco fa abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce poste dal regime iraniano”, lo ha annunciato il presidente Donald Trump nel confermare l’attacco americano contro Teheran. Tutti gli aggiorn x.com

Money.it. . Trump annuncia l’operazione in Iran Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato l’avvio di una nuova operazione in Iran, spiegando che l’obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. #USA #Trump #Iran #Sicurezza #Netanyahu #Isra - facebook.com facebook