Usa-cattolici alta tensione | Leone condanna i tiranni Trump | io sono nel giusto

Il 18 aprile 2026 si sono intensificati i contrasti tra l’amministrazione statunitense e la Chiesa cattolica, con il presidente che ha annunciato la sospensione dei finanziamenti alla Chiesa riguardo alle politiche sull’immigrazione. Nelle dichiarazioni ufficiali, il leader ha definito “tiranni” coloro che si oppongono alle sue posizioni. Contestualmente, il Papa ha espresso condanna per le azioni considerate oppressive, mentre i fedeli cattolici negli Stati Uniti manifestano una crescente tensione sul tema.

Roma, 18 aprile 2026 – Donald Trump rinfocola la polemica contro il Papa e taglia i finanziamenti alla Chiesa cattolica statunitense sull’immigrazione, altro tema incandescente nei rapporti mai così tesi fra Washington e Santa Sede. Dalle parole ai fatti in uno scontro che la Casa Bianca, nonostante il rischio più che concreto di perdere il voto cattolico alle elezioni di Midterm, non sembra intenzionata a ridimensionare. Leone XIV non si sottrae alla denuncia della guerra e dal Camerun, seconda tappa del suo primo viaggio in Africa, sottolinea come “l’umanità abbia fame di pace”. Quindi, sempre dalla cattedrale di Bamenda, alza il tiro, parlando “di un mondo devastato da una manciata di tiranni”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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