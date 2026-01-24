Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno attirato l’attenzione dei media, con notizie non confermate su un possibile nascondiglio di Ali Khamenei in un rifugio sotterraneo a Teheran. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che la flotta statunitense è in arrivo nella regione. Queste voci alimentano il clima di incertezza e rafforzano l’importanza di monitorare gli sviluppi in Medio Oriente.

Le voci si rincorrono, rimbalzano sui giornali. « Ali Khamenei si nasconde in un rifugio sotterraneo a Teheran », scrivono diverse testate, quasi tutte citando il sito web Iran International, indicato come vicinissimo all’opposizione iraniana. Le cose stanno davvero così? Non è dato saperlo. Il console iraniano a Mumbai respinge questa idea: sostiene che Khamenei abbia «personale di sicurezza a proteggerlo» ma che non si debba «pensare che sia nascosto in un bunker o in un rifugio». Tensioni altissime tra Stati Uniti e Iran Le tensioni tra Usa e Iran restano però altissime. E l'ipotesi che l’Ayatollah Khamenei si fosse nascosto in un bunker blindato era emersa già lo scorso giugno, in un altro momento di grandissima tensione: durante la «guerra dei 12 giorni» e i raid delle forze israeliane e americane sui siti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alta tensione Usa-Iran: "Khamenei nascosto in un rifugio sotterraneo". Trump: "La flotta Usa in arrivo"

