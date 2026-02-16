Montalto Uffugo | uomo di 57 anni trovato morto in auto indagini aperte per chiarire le cause del decesso

A Montalto Uffugo, un uomo di 57 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto, lasciando gli investigatori a cercare di capire cosa sia successo. La scoperta è avvenuta in un’area isolata, dove il veicolo era parcheggiato da alcune ore. Gli agenti stanno analizzando le tracce e ascoltando testimoni per ricostruire gli ultimi passi dell’uomo.

Montalto Uffugo, un uomo di 57 anni ritrovato senza vita in auto: indagini in corso e un'ombra sulla provincia cosentina. Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, è stata scossa dalla tragica scoperta di un uomo di 57 anni, ritrovato senza vita all'interno della propria auto nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2026. L'allarme è stato dato da alcuni passanti, che hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine, avviando una rapida indagine per accertare le cause del decesso. Il ritrovamento e l'intervento dei soccorsi. La notizia ha rapidamente destato allarme nella comunità di Montalto Uffugo, un piccolo centro del cosentino dove eventi di questa gravità sono rari. Dramma a Montalto Uffugo, in località Villaggio, dove un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita all'interno della propria automobile. A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni passanti. Sul caso indagano i carabinieri. La vittima è originaria di Cleto. Una domenica mattina segnata dal dolore per la comunità di Montalto Uffugo. In località Villaggio, il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto all'interno della propria...