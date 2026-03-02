Uomo trovato morto a Eboli | risiedeva a Montoro

Questa mattina ad Eboli, in Piazza della Repubblica, un uomo è stato trovato morto. Sono stati alcuni passanti a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno effettuato i primi accertamenti. L’uomo risiedeva a Montoro. La vittima è stata immediatamente identificata dai militari.

Dramma, questa mattina, ad Eboli, dove un uomo è stato trovato morto in Piazza della Repubblica. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno avvisato subito i carabinieri, i quali, dopo i primi accertamenti, lo hanno subito identificato.Identità della vittimaSi tratta di Badhan Sameer. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Tragedia a Eboli, uomo trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause Dramma ad Eboli, uomo trovato morto in Piazza della RepubblicaA dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno avvisato subito i carabinieri, i quali, dopo i primi accertamenti, lo hanno subito... Tutto quello che riguarda Uomo trovato. Temi più discussi: Firenze, uomo ucciso in casa: ci sarebbero tre fermati; Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Uomo trovato morto a Firenze con ferite da arma da taglio sul corpo: in casa anche 2 feriti; Uomo trovato morto ai giardini Indro Montanelli: il cadavere vicino alla statua. Uomo trovato morto a Milano nel parco Indro Montanelli, il suicidio ripreso dalle telecamere di sorveglianzaIl cadavere di un uomo senza identità è stato ritrovato nei giardini Indro Montanelli di Milano: si tratterebbe di un suicidio ... virgilio.it Tragedia a Firenze, uomo trovato morto in casa con ferite da coltello: è caccia al killerUn uomo di circa 30 anni è stato trovato morto in un appartamento a Firenze con ferite d'arma da taglio: si indaga per omicidio ... notizie.it Uomo trovato morto in casa, giallo a S. Egidio "La moglie ha allertato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del 60enne" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #casa #corpo #dell #egidio #imprenditore # - facebook.com facebook Secondo una prima ricostruzione, l’uomo trovato morto nell’appartamento era parte di un gruppo di tre giovani che inseguiva una quarta persona per risolvere una questione legata alla droga e allo spaccio x.com