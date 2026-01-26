In questa vicenda, la scomparsa di un ragazzo di 14 anni, Marco Battaglin, da Calvene si è conclusa positivamente. Dopo ricerche intense, è stato possibile ritrovarlo, portando sollievo alla famiglia e alla comunità. Una vicenda che sottolinea l'importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini in situazioni di emergenza.

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Marco Battaglin, ragazzo di 14 anni scomparso nella mattinata da Calvene. Dopo ore di apprensione, il giovane è stato rintracciato in serata dai carabinieri. Il ragazzo, studente di terza media a Zugliano, è stato individuato all’interno di un locale a Ferrara, dove si trovava al momento del ritrovamento. Le sue condizioni di salute sono risultate buone. La famiglia è stata immediatamente avvisata dalle forze dell’ordine e ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo una giornata vissuta con grande angoscia e preoccupazione. L’allarme era scattato nella mattinata del 26 gennaio, quando il giovane, accompagnato come di consueto dalla madre davanti alla scuola di Zugliano, aveva deciso di non entrare in classe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lui”. Marco scomparso nel nulla a 14 anni, l’annuncio è arrivato dopo le ricerche disperate

Approfondimenti su Marco Battaglin

Dopo dieci anni dalla scomparsa del volo MH370, le ricerche riprendono con nuove iniziative.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marco Battaglin

Argomenti discussi: Ciao bomber, sarai sempre con noi: centinaia di messaggi per l’ingegnere scomparso a Sassari; Storia di Don Francesco Bonifacio, martire scomparso in Istria nel 1946 durante le repressioni anticlericali e anti-italiane; Muore imprenditore, ex presidente della squadra di calcio; Dedicato a Marco Manetti il campo polivalente.

È lui. Marco scomparso nel nulla a 14 anni, l’annuncio è arrivato dopo le ricerche disperateSi è conclusa con un lieto fine la vicenda di Marco Battaglin, ragazzo di 14 anni scomparso nella mattinata da Calvene. Dopo ore di apprensione, il giovane è ... thesocialpost.it

La mamma lo accompagna a scuola ma non entra in classe e scompare: si cerca il 14enne Marco BattaglinRisulta scomparso dalla mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, il 14enne Marco Battaglin. Lo studente è stato regolarmente accompagnato a scuola, a Zugliano, ma non è mai entrato in classe. Il ... fanpage.it

«Ciao bomber, sarai sempre con noi»: centinaia di messaggi per l’ingegnere scomparso a Sassari Enorme dolore per la morte di Marco Fresi: i ricordi degli amici, dei colleghi e del mondo sportivo facebook