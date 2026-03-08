Un uomo senza identità è stato trovato ieri mattina nel fiume Arno vicino al ponte tra Santa Croce e San Donato di San Miniato. Il corpo è stato recuperato dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La salma si trova ora sotto l'esame delle autorità competenti.

SANTA CROCE-SAN MINIATO Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto ieri mattina nel fiume Arno in prossimità del ponte tra Santa Croce e San Donato di San Miniato. Non sono stati trovati documenti negli abiti e per questo non è stato possibile identificarlo. Il sostituto procuratore di turno in Procura a Pisa ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento alla medicina legale di Pisa per l’autopsia. E’ stato un passante, dalla spalletta del ponte sull’Arno, a notare il cadavere in acqua e a dare l’allarme al 118 e ai carabinieri. Sul posto sono arrivate le pattuglie della compagnia dell’Arma di San Miniato e della stazione di Santa Croce e i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cadavere nel fiume. Uomo senza identità. Avviate le indagini

Leggi anche: Trovato il corpo senza vita di un uomo nel fiume

L'autopsia sul cadavere di Aurora Livoli, i suoi ultimi spostamenti e l'uomo ripreso dalle telecamere: le indagini sull'omicidioL'autopsia disposta dal pubblico ministero Antonio Pansa verrà eseguita nella giornata del 31 dicembre.

Approfondimenti e contenuti su Cadavere nel fiume Uomo senza identità....

Temi più discussi: Cadavere nel fiume. Uomo senza identità. Avviate le indagini; Roma, ritrovato cadavere nell'Aniene: il recupero dei vigili del fuoco; Roma, trovato cadavere nel fiume Aniene; Choc nel centro di Senigallia: trovato il cadavere di uomo nel Misa.

Pisa, cadavere trovato nell’Arno a Santa Croce: recuperato il corpo di un uomo, indagini in corsoTrovato nell’Arno a Santa Croce, nel Pisano, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Carabinieri al lavoro ... affaritaliani.it

Roma, trovato cadavere nel fiume AnieneQuesta mattina, intorno alle 8:10, a Roma è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo nel fiume Aniene, all’incrocio tra via Salaria e via di Torre Salaria. Sul posto sono intervenuti Polizia e ... rainews.it

“Non vedrò mai la verità su mio figlio, ma i giovani sì, loro la vedranno”. Attilio Manca è stato trovato cadavere nella casa di Viterbo nel febbraio 2004. Alcuni mesi prima aveva operato un paziente ricoverato come Gaspare Troia, la cui vera identità era quella d - facebook.com facebook

Vieste, sarà riesumato il cadavere della 76enne morta durante il viaggio verso l'ospedale. Indagata pure la figlia - News x.com