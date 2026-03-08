Cadavere nel fiume Uomo senza identità Avviate le indagini

Un uomo senza identità è stato trovato ieri mattina nel fiume Arno vicino al ponte tra Santa Croce e San Donato di San Miniato. Il corpo è stato recuperato dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La salma si trova ora sotto l'esame delle autorità competenti.

SANTA CROCE-SAN MINIATO Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto ieri mattina nel fiume Arno in prossimità del ponte tra Santa Croce e San Donato di San Miniato. Non sono stati trovati documenti negli abiti e per questo non è stato possibile identificarlo. Il sostituto procuratore di turno in Procura a Pisa ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento alla medicina legale di Pisa per l’autopsia. E’ stato un passante, dalla spalletta del ponte sull’Arno, a notare il cadavere in acqua e a dare l’allarme al 118 e ai carabinieri. Sul posto sono arrivate le pattuglie della compagnia dell’Arma di San Miniato e della stazione di Santa Croce e i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

