Rieti ritrovato senza vita un uomo lungo il fiume Velino | era scomparso ieri pomeriggio

Un uomo è stato ritrovato senza vita lungo il fiume Velino a Rieti, dopo essere scomparso nel pomeriggio di ieri. Le ricerche, concluse nelle ultime ore, hanno portato al tragico epilogo della vicenda. La notizia si aggiunge a quanto accaduto il 23 gennaio, evidenziando le difficoltà nelle operazioni di ricerca e il dolore per la perdita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricerche concluse tragicamente dopo la scomparsa di ieri pomeriggio, 23 gennaio. Si sono concluse nel modo più drammatico le operazioni di ricerca dell’ uomo di 70 anni scomparso ieri pomeriggio a Rieti. Il suo corpo è stato rinvenuto sulle rive del fiume Velino, in via Fratelli Cervi, nei pressi di una pista ciclabile. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 24 gennaio, nel territorio del Reatino. Sul posto sono intervenute diverse squadre impegnate nelle ricerche: polizia, vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza e unità cinofile specializzate, che hanno lavorato senza sosta per ore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rieti, ritrovato senza vita un uomo lungo il fiume Velino: era scomparso ieri pomeriggio Trovato il cadavere di un uomo sulle rive di un fiume, era scomparso ieri pomeriggioÈ stato ritrovato senza vita il 70enne scomparso ieri pomeriggio a Rieti. Leggi anche: Torre Beretti, ritrovato senza vita l’anziano scomparso martedì pomeriggio La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Un uomo di 70 anni trovato senza vita ai bordi della Salaria: fatale un malore; Malore durante l'allenamento di calcio, Riccardo Chetta muore a 39 anni: stroncato da un infarto. Un uomo di 70 anni trovato senza vita ai bordi della Salaria: fatale un maloreRIETI - Belmonte in lutto per la morte del 70enne Giuseppe Tozzi, ritrovato senza vita ai bordi della strada: fatale, con ogni probabilità, un malore. Da pochi mesi, l’uomo ... ilmessaggero.it Rieti, trovato senza vita nel Velino il corpo del 70enne scomparso da venerdìRIETI - Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche del 70enne scomparso nel tratto del Lungovelino don Giovanni Olivieri nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato trovato senza ... ilmessaggero.it +++ RIETI, RITROVATO IL CORPO DI UN UOMO ULTRASESSANTENNE NEL FIUME VELINO +++ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.