– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #iran #hormuz #vignetta #natangelo #satira #trump Trump, il nuovo ‘eresiarca’. Non gli bastano le religioni esistenti: il divino è lui Melania Trump e l’ombra di Epstein: “testimonianza inedita” di Amanda Ungaro a Report. “La ex di Zampolli rivelerà cose molto imbarazzanti” Crisi energetica, non solo Hormuz: per sostituire i flussi si guarda all’Asia Centrale. Dalla Cina alla Corea, nuovi accordi per gas e petrolio L’Associazione donne democratiche iraniane contro il tour di Pahlavi: “Il figlio dello scià non rappresenta il nostro popolo” Mosca: “Produttori europei dei droni per Kiev sono possibili target”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uno stretto molto largo

LO STRETTO DI HORMUZ

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