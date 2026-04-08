Davide Casaleggio ha commentato la candidatura di Giuseppe Conte alla guida del centrosinistra, affermando che sarebbe un ottimo leader per il Partito Democratico. Ha aggiunto che il cosiddetto campo largo, l’alleanza tra diverse forze politiche di centrosinistra, si sta progressivamente riducendo. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel dibattito politico attuale, in cui si discute di alleanze e leadership all’interno del panorama progressista.

Davide Casaleggio attacca Giuseppe Conte, candidato alla leadership del centrosinistra e il nuovo corso del M5S: « L’ho sempre detto sarebbe un ottimo leader per il Pd » anche perché « Il Campo largo lo vedo sempre più stretto ». Il figlio di Gianroberto Casaleggio, fondatore e animatore del movimento conquistò oltre il 30% degli elettori italiani, non le manda a dire all’ex presidente del Consiglio, uscito dal cilindro di Beppe Grillo nel 2018 per guidare Palazzo Chigi e che oggi presiede un movimento diventato un partito disconosciuto da chi lo ha ideato. Cambiare nome e simbolo al M5S sarebbe un atto di chiarezza. Proprio il comico genovese, che a ciascuna delle 5 stelle nel logo ha dato un valore e trasmesso anche l’appellativo di “grillini” oggi rivendica il nome e il simbolo nelle aule di giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - M5s, Casaleggio jr stronca Conte: “Perfetto alla guida del Pd. Il Campo largo? È sempre più stretto”

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