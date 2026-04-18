Oggi alle 18 il Comune di Santa Vittoria in Matenano apre ufficialmente ‘Bibliokids’, uno spazio dedicato ai bambini all’interno della Biblioteca comunale ‘Dario Rossi’. L’inaugurazione avviene nei locali di palazzo Monti, in collaborazione con l’associazione ‘Equilibri’. L’iniziativa mira a creare un ambiente dedicato ai giovani lettori, offrendo un’area appositamente pensata per favorire la lettura e la crescita culturale dei più piccoli.

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano, in collaborazione con l’associazione ‘Equilibri’, inaugurerà oggi 17 aprile alle 18 nei locali di palazzo Monti la ‘ Bibliokids ’, il nuovo spazio dedicato ai più piccoli all’interno della Biblioteca comunale ‘Dario Rossi’. Dopo la convenzione firmata nel 2024 per l’utilizzo degli spazi all’ultimo piano di palazzo Monti, firmata tra Comune e associazione ‘Equilibri’, arriva un nuovo e importante tassello per la piccola cittadina con un nuovo spazio dedicato ai piccoli del territorio. "Leggere per i bambini è fondamentale per lo sviluppo - spiega il sindaco Fabrizio Vergari – lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei nostri piccoli è fondamentale e questo luogo creato all’interno della Biblioteca Rossi per noi è fondamentale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno spazio per i giovani lettori: apre Bibliokids a Santa Vittoria

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