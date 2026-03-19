Il depuratore di Camisano apre le sue porte ai giovani, trasformandosi in un luogo di formazione con il nuovo percorso didattico ‘La fabbrica di acqua pulita’. L’iniziativa coinvolge le scuole del territorio e vede la collaborazione di Eduiren, Acam Acque e Fondazione Amga. La proposta mira a offrire un’esperienza educativa sul ciclo dell’acqua e sulla tutela ambientale.

Il depuratore di Camisano apre le sue porte e si trasforma in uno spazio educativo: è nato il nuovo percorso didattico ‘La fabbrica di acqua pulita’, realizzato con le scuole del territorio e la collaborazione di Eduiren, Acam Acque e Fondazione Amga. L’iniziativa ha lo scopo di accompagnare i visitatori alla scoperta del ciclo di depurazione delle acque reflue in un’infrastruttura spesso sconosciuta ai cittadini. Gli studenti del liceo artistico Cardarelli hanno creato formelle in ceramica, per rendere un ambiente industriale un luogo capace di comunicare valori e identità. I ragazzi dell’Istituto Capellini-Sauro hanno invece realizzato un pieghevole informativo e una scheda di approfondimento intitolata ‘La chimica della depurazione’, per spiegare processi complessi in modo semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A lezione nel depuratore. Camisano apre ai giovani: "Uno spazio per educare"

Articoli correlati

Depuratore di Camisano: nasce il percorso didatticoIl nuovo percorso didattico La fabbrica di acqua pulita verrà inaugurato domani, mercoledì 18 marzo, presso il depuratore di Camisano a Lerici.

A Bologna nasce la LucioTeca: cos’è il nuovo spazio dedicato ai giovani e quando apreBologna, 3 marzo 2026 – Nel cuore del quartiere Navile apre un nuovo punto biblioteca di prossimità dedicato a Lucio Dalla.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A lezione nel depuratore Camisano apre...

Discussioni sull' argomento A lezione nel depuratore. Camisano apre ai giovani: Uno spazio per educare; Al depuratore di Camisano nasce la fabbrica di acqua pulita, nuovo percorso didattico co-progettato con le scuole del territorio; La Fabbrica di Acqua Pulita: studenti e arte per raccontare il cuore del depuratore di Camisano; Depuratore di Camisano | nasce il percorso didattico.

LA "FABBRICA DI ACQUA PULITA": STUDENTI E ARTE PER RACCONTARE IL CUORE DEL DEPURATORE DI CAMISANO Un progetto di Eduiren che coinvolge scuole, Accademia di Carrara e licei cittadini per spiegare ai giovani – e ai cittadini – l’importan - facebook.com facebook