È stato inaugurato un nuovo centro dedicato ai giovani nel quartiere di Ammeto, realizzato presso il Centro di formazione professionale Cnos-Fap. Si tratta di uno spazio pensato per offrire un punto di ritrovo e aggregazione rivolto ai ragazzi e alle ragazze della zona. La struttura si chiama “Cactus” e si propone come un luogo di incontro e socializzazione per i giovani del quartiere.

MARSCIANO – Un nuovo spazio dei giovani e per i giovani, un nuovo Centro di aggregazione giovanile presso il Centro di formazione professionale Cnos-Fap presente nel quartiere di Ammeto. È quanto verrà inaugurato sabato 11, alle 16.30: si chiama "Cactus" e si rivolge ad una fascia di età dai 14 ai 25 anni con l’obiettivo di offrire un luogo sicuro, dove poter trascorrere con spensieratezza il proprio tempo all’insegna della socializzazione e del confronto con gli altri, ma anche partecipare ad attività strutturate, come laboratori sul fumetto e l’illustrazione, focus group su temi scelti dai destinatari, e altri percorsi a seconda delle esigenze che i giovani manifesteranno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre “Cactus“ nuovo spazio per i giovani

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