Colligiana all’assalto della Lastrigiana In palio punti pesanti per i play-off

Oggi pomeriggio allo stadio ‘Gino Manni’ di Colle si disputa la partita tra Colligiana e Lastrigiana, due squadre in cerca di punti importanti per la posizione in classifica. La gara sarà diretta dal arbitro Nicolò Andrea Briganti di Carrara, con gli assistenti Asia Giovanili di Arezzo e Manuel Chericoni di Pisa. Il calcio di inizio è previsto per le 14.

Sarà Nicolò Andrea Briganti, della sezione arbitrale di Carrara, coadiuvato dagli assistenti Asia Giovanili (Arezzo) e Manuel Chericoni (Pisa), a dirigere la sfida tra Colligiana e Lastrigiana, in programma oggi pomeriggio allo stadio 'Gino Manni' di Colle a partire dalle 14.30. Una partita che, un po' come tutte quelle che mancano prima della fine del campionato, rappresenta quasi una finale per entrambe le compagini. Del resto, non potrebbe essere diversamente, quando restano sempre meno punti a disposizione e gli obiettivi stagionali sono ancora da raggiungere: la Colligiana, in particolare, grazie al successo di domenica scorsa sul campo...