L' Unitas Sciacca a Misilmeri per continuare la corsa ai play-off | squadra concentrata e determinata

Domani, in occasione della 25ª giornata del campionato di Eccellenza, l’Unitas Sciacca sarà impegnata in trasferta sul campo del Misilmeri. I neroverdi arrivano da due vittorie consecutive e puntano con decisione al successo per restare pienamente in corsa nella lotta play-off, insieme a Kamarat, Marsala, Partinico e San Vito Lo Capo. Il Misilmeri, reduce dal pari di Castellammare, mantiene ancora qualche speranza di agganciare il treno degli spareggi promozione. Una sfida dunque complessa, che il tecnico Brucculeri ha preparato con cura sia sul piano tattico che su quello mentale. C’è anche una motivazione in più: riscattare la sconfitta dell’andata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

