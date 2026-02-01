Tripla provvidenziale di Pepe a 7 secondi dalla fine | l' Unieuro batte al fotofinish Cento una vittoria col cuore

Simone Pepe ha deciso il finale di una partita intensa. A sette secondi dalla sirena, il giocatore dell’Unieuro ha segnato una tripla che ha portato la sua squadra a vincere contro Cento. La partita è stata combattuta, con continui sorpassi e contro sorpassi, e anche un infortunio che ha coinvolto Gaspardo dopo pochi minuti. Alla fine, è stato il cuore e la freddezza di Pepe a fare la differenza.

La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col risultato di 90 a 88, non riuscendo a ribaltare l'83 a 76 del match dell'andata L'uomo della provvidenza si chiama Simone Pepe. A sette secondi dalla fine realizza la tripla che vale la vittoria dell'Unieuro contro la Sella Cento, al termine di un match caratterizzato da sorpassi e contro sorpassi e dall'infortunio di Raphael Gaspardo dopo appena 7 minuti di gioco. La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col risultato di 90 a 88, non riuscendo a ribaltare l'83 a 76 della sfida dell'andata. Il punteggio finale riflette l'equilibrio assoluto visto in campo, con ben 9 cambi di guida e 12 situazioni di parità che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso fino alla sirena.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Unieuro Cento Tripla provvidenziale di Pepe a 7 secondi dalla fine: l'Unieuro batte al fotofinish Cento In un finale di partita emozionante, Simone Pepe ha deciso il match tra Unieuro e Cento all’ultimo secondo. Una sconfitta dolorosa: Virtus Roma-Pielle 70-68: decide una tripla a pochi secondi dalla fine

