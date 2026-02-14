Amedeo Bagnis | Orgoglioso del quinto posto nel team event possiamo toglierci soddisfazioni

Amedeo Bagnis ha commentato il suo quinto posto, sottolineando che nel team event spera di ottenere altre soddisfazioni. La gara si è conclusa sulla pista Eugenio Monti di Cortina, dove gli atleti hanno sfidato le temperature fredde e le rapide discese.

Sulla pista Eugenio Monti di Cortina si è da poco conclusa l'ultima manche dello skeleton maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al termine di quattro run di un livello assoluto, la medaglia d'oro è stata conquistata dall'americano Matt Weston che aggiunge al suo già ricco palmares il titolo olimpico che mancava. Crono complessivo di 3'43?33 per lo statunitense che ha fatto segnare quattro volte il nuovo record della pista. Dietro di lui è doppietta tedesca con l'argento di Axel Jungk, distante 88 centesimi ed il bronzo di Christopher Grotheer, a 1"07. Conclude la sua prova in quinta posizione finale Amedeo Bagnis che nelle ultime due discese trova le sue migliori prestazioni.