Unicusano Avellino Basket-RSR Rieti | match rinviato

Questa sera la partita tra Unicusano Avellino Basket e RSR Rieti è stata rinviata. La gara, originariamente fissata per mercoledì alle 20, non si giocherà come previsto. La motivazione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la decisione è stata presa senza indicare una nuova data. I tifosi dovranno aspettare per vedere le due squadre in campo.

L'Unicusano Avellino Basket comunica che la gara valida per la ventisettesima giornata di campionato contro la Real Sebastiani Rieti, inizialmente in programma per mercoledì 11 febbraio alle ore 20.30, è stata posticipata a sabato 14 marzo alle ore 20.30.

