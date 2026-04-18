Una società civile soffocata per decenni ma mai domata

Pegah Moshir Pour, attivista iraniana residente in Italia, è nata nel 1990. È autrice di due opere: il romanzo

Pegah Moshir Pour è una attivista per i diritti che vive in Italia. Di origini iraniane, classe 1990, è autrice di due libri, il romanzo La notte sopra Teheran (Garzanti, 2024) e del saggio Teheran: il fascino millenario e l'inquietudine contemporanea (Paesi edizioni, 2025). Quest'ultimo è un libro che consente al lettore di avere accesso al privato degli iraniani che in un Paese a controllo totale è decisamente politico. Racconta la trama intricata di un Paese ostaggio di una Rivoluzione degenerata ormai nella sottomissione totale di un popolo intero ai dettami di una élite autoreferenziale e disallineata al volere degli iraniani, che ha prodotto un clima di terrore e un'economia improduttiva, parassitica, basata esclusivamente sul petrolio e sulla ossessione per l'arma nucleare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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