Una vecchia amicizia tra Marco e Luca si riaccende dopo vent’anni di silenzio, nonostante siano separati da oltre 500 chilometri. La loro connessione, nata durante gli anni del liceo, resiste al tempo e alla distanza, alimentata dai ricordi condivisi e dai messaggi che si scambiano ogni settimana. Anche se le vite hanno preso strade diverse, il loro legame rimane vivo e pronto a riemergere ogni volta che si incontrano.

Possono passare decenni, possono esserci centinaia di chilometri di distanza, ma una sincera passione non si spegne mai ed è destinata prima o poi a bruciare. Accade così in Past Lives, folgorante esordio alla regia di Celine Song divenuto in poco tempo un cult, tanto da ottenere due nomination agli Oscar 2024, come Miglior film e Miglior sceneggiatura. L'occasione per (ri)scoprirlo è oggi venerdì 13 febbraio, su Rai 3 alle 21.25.