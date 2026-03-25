Per i risultati del referendum va ringraziata una società civile così bella e ricca di spirito pubblico

I risultati del referendum sulla magistratura hanno sorpreso, poiché il fronte del No ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative. La vittoria è stata possibile grazie a una società civile particolarmente attiva e coinvolta, che ha manifestato il proprio spirito pubblico in modo deciso. La consultazione ha visto una partecipazione significativa, riflettendo l’interesse e l’impegno di molte persone nel dibattito pubblico.

Un risultato come quello conseguito dal No, nel referendum sulla magistratura, non era atteso, né per l’entità della partecipazione elettorale, in epoca di diserzione dal voto, né tantomeno per il distacco netto, due milioni di voti, che ha marcato indelebilmente l’esito che ha bocciato il progetto della destra di mettere in un angolo la magistratura, sovvertire l’equilibrio tra i poteri dello Stato e con esso l’ordine costituzionale. Occorre tornare a precedenti lontani nel tempo. Il referendum sull’acqua pubblica del 2011, in cui la volontà di difendere il prezioso bene comune dalla privatizzazione superò inaspettatamente il quorum e respinse quel progetto, poi imposto surrettiziamente nei fatti aggirando le norme con autorevoli complicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per i risultati del referendum va ringraziata una società civile così bella e ricca di spirito pubblico Articoli correlati Referendum sulla giustizia: la società civile si mobilita per il No, incontro pubblicoIl 7 febbraio un momento di confronto promosso dal Comitato provinciale, per discutere gli effetti della riforma costituzionale e la democrazia... Anche a Pescara un evento del Comitato regionale Società Civile per il No al referendum sulla magistraturaTra i protagonisti Giovanni Bachelet presidente nazionale del Comitato Società Civile per il No, ed Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della... Altri aggiornamenti su Per i risultati del referendum va... Temi più discussi: Referendum costituzionale; Affluenze e risultati del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum costituzionale confermativo, i risultati del voto a Orvieto; I risultati del referendum sulla giustizia in due grafici e due mappe. Referendum Giustizia 2026, i risultati: il No vince con il 53,7%, Meloni ammette la sconfitta: Italiani hanno deciso, andiamo avantiI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026: ha vinto il No con il 53,3%, con affluenza record al 55,88%, ben sopra le stime dei sondaggi realizzati ... fanpage.it I risultati del referendum per età e orientamento politico vanno presi con cautelaSono stati citati da Elly Schlein e Giuseppe Conte per celebrare la vittoria del No, ma si tratta di stime e non ... pagellapolitica.it Era lo stesso che un minuto dopo i risultati del referendum aveva dichiarato “per il governo non cambia nulla” Chissà, forse si era dimenticato che Delmastro è al governo…. x.com Come ha votato Mondovì I risultati seggio per seggio - facebook.com facebook