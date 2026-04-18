una settimana di prevenzione per le donne

Dal 22 al 29 aprile, presso l’Ospedale Principe di Piemonte si svolge una settimana dedicata alla prevenzione e alla salute delle donne. Durante questa iniziativa, sono previste visite ed incontri gratuiti rivolti alle donne, nell’ambito delle attività promosse dagli ospedali che hanno ricevuto il riconoscimento del Bollino Rosa da parte di Onda. L’obiettivo è offrire un’opportunità di controllo e sensibilizzazione sulla salute femminile.

Una settimana dedicata alla prevenzione e alla salute delle donne all’Ospedale Principe di Piemonte, che apre le porte a visite ed incontri gratuiti dal 22 al 29 aprile, nell’ambito delle iniziative promosse dagli ospedali insigniti del Bollino Rosa di Onda. L’iniziativa coinvolge diversi reparti: dalla senologia alla neurologia, passando per oncologia e diabetologia, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e offrire momenti di informazione e consulenza accessibili a tutte. Ampio spazio è dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Mercoledì 29 aprile, dalle 14 alle 16, sono in programma visite senologiche presso l’ambulatorio di Senologia Radiologica con la dottoressa Teresa Abbattista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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PREVENZIONE AL FEMMINILE: UNA SETTIMANA DI VISITE GRATUITE | 10/04/2026

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