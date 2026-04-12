Palazzo Petrucci Donne per le Donne | focus per promuovere la cultura della prevenzione

Il 14 aprile alle 19:00 presso Palazzo Petrucci si terrà l’evento “Donne per le Donne”, organizzato dal Comitato Campania di Komen Italia. L’iniziativa mira a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. L’evento si inserisce in un programma dedicato alla promozione della cultura della prevenzione, coinvolgendo donne e comunità locali.

Tempo di lettura: 4 minuti Il prossimo 14 aprile alle ore 19:00 presso Palazzo Petrucci, si terrà “Donne per le Donne”, evento di raccolta fondi e sensibilizzazione promosso da Komen Italia – Comitato Campania. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e accendere i riflettori sui temi della salute femminile, con particolare attenzione ai percorsi di supporto e al benessere psicofisico delle donne che affrontano o hanno affrontato il tumore del seno. Gli ospiti sono invitati a partecipare con un tocco di rosa, simbolo internazionale della lotta ai tumori del seno e della vicinanza a tutte le donne impegnate in questo percorso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palazzo Petrucci, “Donne per le Donne”: focus per promuovere la cultura della prevenzione Leggi anche: Napoli: il 14 aprile Palazzo Petrucci ospita l’evento ‘Donne per le donne’ L’8 marzo nei luoghi della cultura: gratuità per le donne nei Musei civici fiorentini e a Palazzo Medici RiccardiDai segreti politici di Eleonora de Toledo alla vita in clausura di suor Giustina: gli itinerari speciali organizzati dalla Fondazione MUS.