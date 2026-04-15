Aterballetto porta a teatro Notte Morricone in scena l' universo musicale del Premio Oscar
Creatore di paesaggi visionari fatti di movimento, musica, parola e immagine, lo spagnolo Marcos Morau il 19 aprile al Teatro Bonci presenta una nuova coreografia per i sedici danzatori della compagnia Aterballetto: "Notte Morricone", un viaggio onirico nella musica del Premio Oscar.Il progetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
ENNIO MORRICONE: IL MAESTRO DEL SILENZIO E LA PAURA DELL'OSCAR!
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Si parla di: ‘Notte Morricone’ il tributo di Morau con CNN/Aterballetto.
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