Mercoledì 22 aprile, durante il FuoriSalone, la redazione di Linkiesta sarà aperta al pubblico per un’intera giornata. I visitatori potranno partecipare a incontri e presentazioni organizzate all’interno degli spazi della testata. L’evento offrirà l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro giornalistico e di confrontarsi con i membri della redazione. La giornata si svolgerà in un’atmosfera informale e aperta a tutti gli interessati.

Mercoledì 22 aprile Linkiesta aprirà la propria redazione ai lettori e ai visitatori del FuoriSalone per un’intera giornata di incontri e presentazioni. L’appuntamento è all’Hotel Indigo, in Corso Monforte a Milano, dalle 10 alle 21, dove sarà presentato il nuovo numero di Linkiesta Etc, dedicato alle trasformazioni del rapporto tra esseri umani e tecnologia, tra automazione, intelligenze artificiali e nuove forme di vita sociale. L’idea è quella di trasformare per un giorno la redazione in un salotto aperto, dove il lavoro quotidiano diventa visibile e condiviso con il pubblico. Un modo per mettere in relazione diretta chi scrive e chi legge, portando fuori dalla pagina temi, linguaggi e idee.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una giornata a Milano con Linkiesta

Perché in Italia lavoriamo di più ma siamo sempre più poveri

Notizie correlate

Leggi anche: A Milano ci sarà (ancora) una giornata con vento forte

Sushisamba Milano e The Macallan celebrano la Giornata Internazionale del Whisky con una cena esclusivaIl 27 marzo Sushisamba Milano ospita una Whisky Dinner esclusiva con The Macallan: degustazioni guidate, menu dedicato e un’esperienza gourmet nella...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 17 al 19 aprile; Milano Marathon, il racconto di una giornata speciale in 15 scatti; Positiva la giornata per Milano e per i mercati europei; Sala: 'Sabato a Milano sarà una giornata complessa, c'è preoccupazione'.

Dove vivere una giornata di relax in spiaggia a Milano MarittimaDove vivere una giornata di relax in spiaggia a Milano Marittima. Milano Marittima è conosciuta per il suo mare, la qualità dei ... sardegnareporter.it

Superman Day, a Milano nasce il mondo di Metropolis (con attività gratuite aperte a tutti)Nel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è sempl ... milanotoday.it

A Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”. x.com

Anna Cisint (europarlamentare Lega): domani alle 15 in piazza Duomo a Milano per lanciare un messaggio forte ai burocrati di Bruxelles. Senza Paura, in Europa Padroni a Casa Nostra. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook