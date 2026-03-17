Il 27 marzo, Sushisamba Milano organizza una cena dedicata al whisky in collaborazione con The Macallan. L’evento include degustazioni guidate, un menu speciale e si svolge nella Private Dining Room del locale. La serata si rivolge agli appassionati che vogliono scoprire diverse sfumature di whisky attraverso un’esperienza gastronomica curata.

Il 27 marzo Sushisamba Milano ospita una Whisky Dinner esclusiva con The Macallan: degustazioni guidate, menu dedicato e un’esperienza gourmet nella Private Dining Room. Una serata esclusiva, pensata per celebrare la Giornata Internazionale del Whisky, è quella organizzata da Sushisamba Milano in collaborazione con The Macallan, una delle distillerie scozzesi più prestigiose al mondo. L’appuntamento, su prenotazione, si terrà venerdì 27 marzo alle 19:30 nella raffinata Private Dining Room del ristorante, uno spazio elegante e riservato progettato per eventi di alta gamma. Come si legge nel documento, la PDR è “ il contesto ideale per apprezzare l’unione tra whisky e cucina d’eccellenza ”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sushisamba Milano e The Macallan celebrano la Giornata Internazionale del Whisky con una cena esclusiva

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