A Milano lunedì 30 marzo si prevede una giornata con temperature fredde e tanto sole. Sono previsti anche venti intensi che soffieranno nella città, accompagnando le condizioni meteorologiche di quella giornata.

Temperature frizzanti, tanto sole. E anche vento forte. È quello che succederà nella giornata di lunedì 30 marzo a Milano. In breve: una replica di quanto accaduto nella giornata di giovedì 26 marzo, stando alle attuali previsioni di 3Bmeteo. La giornata ventosa sarà innescata da una “nuova irruzione di aria fredda tardiva con annesso vortice sull'Italia - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. I modelli hanno già definito piuttosto bene le tempistiche e le zone più esposte al maltempo quindi possiamo cercare di entrare in un dettaglio un pochino maggiore. Il passaggio perturbato sarà veloce e poco incisivo per le regioni settentrionali e le centrali tirreniche, più deciso per le regioni adriatiche e più duraturo per il Sud che dovrebbe vedere instabilità fino a venerdì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - A Milano ci sarà (ancora) una giornata con vento forte

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