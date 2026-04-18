Una civetta tra le aule del liceo Interviene il volontario del Cras

Una civetta è stata trovata all’interno di un liceo di Civitanova. L’animale, che si pensa sia entrato nella scuola la sera prima, è rimasto bloccato tra le aule. È intervenuto un volontario del Cras per recuperarla e liberarla. La civetta, priva di libri, era comunque dotata di penne e non ha riportato ferite. La scuola è stata successivamente riaperta senza ulteriori problemi.

Uno studente particolare al liceo di Civitanova. Sfornita di libri, ma non mancava certo di penne la simpatica civetta (Athene Noctua) entrata evidentemente la sera precedente, prima della chiusura della scuola, e rimasta bloccata all’interno dell’istituto. "L’altra mattina non era ancora suonata la prima campanella quando le collaboratrici scolastiche del secondo piano, all’apertura delle varie aule, si sono trovate di fronte al pennuto, un po’ frastornato, un po’ spaurito, che cercava di starsene acquattato nella speranza di non essere visto" racconta il professor David Facchini. La notizia della singolare visita ha fatto presto a irrompere in ogni angolo della scuola, dove tutti si sono prodigati per aiutare il rapace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una civetta tra le aule del liceo. Interviene il volontario del Cras Notizie correlate Leggi anche: "Il liceo è fascista": a Roma una scuola chiude per atti vandalici. Scritte e aule inagibili Leggi anche: Doppi turni al liceo Marconi dopo la chiusura delle aule del Nostra Signora: studenti pronti alla protesta Contenuti e approfondimenti Si parla di: Una civetta tra le aule del liceo. Interviene il volontario del Cras; Una civetta tra i banchi di scuola.