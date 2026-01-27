Doppi turni al liceo Marconi dopo la chiusura delle aule del Nostra Signora | studenti pronti alla protesta

Gli studenti del Liceo Marconi, trasferiti temporaneamente all’Istituto Nostra Signora, si stanno organizzando per una protesta. La chiusura delle aule ha creato disagi e una crescente insoddisfazione tra gli studenti, che chiedono soluzioni adeguate. La situazione evidenzia l’importanza di un dialogo tra istituzioni scolastiche e studenti per affrontare le criticità e garantire un percorso formativo stabile.

A scuola dalle 13 alle 18 da mercoledì 28 gennaio. Per molti dei ragazzi, denunciano in particolare quelli della 5AES, solo l'ultimo disagio a fronte di una situazione "insostenibile". Ora chiedono un incontro con la preside, ma senza soluzioni non si escludono vere azioni di protesta Pronti alla protesta gli studenti delle 11 classi del liceo Marconi che dall’inizio dell’anno, sono stati dislocati all’Istituto Nostra Signora. Nelle loro aule, dopo la chiusura decisa con ordinanza sindacale causa dei miasmi che in questi mesi avrebbero procurato emicranie, nausee e malessere, non possono andare già da alcuni giorni e ora arriva la novità: doppi turni e lezioni pomeridiane.🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Pescara, la succursale del liceo Marconi presso la scuola Nostra Signora è stata chiusa a seguito di segnalazioni riguardanti cattivi odori e problemi igienico-sanitari.

Si comunica che lunedì 19 gennaio le lezioni degli studenti del liceo Marconi, attualmente ospitati nella sede dell'istituto Nostra Signora, saranno sospese.

