Il liceo è fascista | a Roma una scuola chiude per atti vandalici Scritte e aule inagibili

Nella notte tra domenica e lunedì, il liceo scientifico Righi di Roma è stato preso di mira da vandali. Sono entrati di notte, hanno scritto frasi offensive e distrutto le aule, che ora sono inagibili. La scuola resterà chiusa fino a nuove disposizioni.

Scuola chiusa per atti vandalici. Accade al liceo scientifico Righi, nella sede di via Boncompagni, dove nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio ignoti si sono introdotti, devastando le aule e rendendole inagibili. Secondo quanto si apprende sarebbero stati utilizzati degli estintori.

La protesta degli studenti a Lipari evidenzia le condizioni precarie delle aule e le carenze dei servizi scolastici.

La notte di Capodanno a Roma è stata caratterizzata da episodi di violenza, incendi e atti vandalici.

