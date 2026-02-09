Il liceo è fascista | a Roma una scuola chiude per atti vandalici Scritte e aule inagibili

Da romatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e lunedì, il liceo scientifico Righi di Roma è stato preso di mira da vandali. Sono entrati di notte, hanno scritto frasi offensive e distrutto le aule, che ora sono inagibili. La scuola resterà chiusa fino a nuove disposizioni.

Scuola chiusa per atti vandalici. Accade al liceo scientifico Righi, nella sede di via Boncompagni, dove nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio ignoti si sono introdotti, devastando le aule e rendendole inagibili. Secondo quanto si apprende sarebbero stati utilizzati degli estintori.Una.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Righi Scuola

Ultime notizie su Righi Scuola

